Астролог из «Давай поженимся!»: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Астролог Василиса Володина, одна из ведущих передачи «Давай поженимся!», рассказала, как разным знакам зодиака загадывать желания правильно, чтобы добиться их исполнения.

Эксперт подчеркивает, что просто загадать заветную вещь или событие — недостаточно, желание исполняется эффективнее, когда превращается в цель. Для более успешного достижения этой цели можно прибегнуть к практикам: они свои для каждого знака зодиака.

Например, представители воздушной стихии (Близнецы, Весы и Водолей) любят в красках рассказывать о своих желаниях, но вот энтузиазмом к их воплощению проникаются с трудом. Василиса Володина порекомендовала им ориентироваться на какой-нибудь источник света. Можно купить свечи, лампу или светильник и, зажигая по вечером, мысленно связывать источник со своим желанием, отмечает астролог.

В свою очередь, водные знаки (Рак, Скорпион и Рыбы) не очень хороши в детализации своих сокровенных мечтаний. Карта желаний или предмет, ассоциирующийся с загаданным, поможет абстрактным идеям обрести форму и приблизит их реализацию, убеждена астролог.

Тельцы, Дева и Козерог — знаки земной стихии, им трудно даются фантазии. Эксперт советует представителям «земли» представлять, что они уже обладают желаемым. Говорить о мечте так, будто она сбылась, оказывает на нее положительное влияние и увеличивает шансы осуществления.

Огненные знаки, такие как Овен, Лев и Стрелец, должны выразить свою мечту в письменном виде, а затем медитировать на него, чтобы «вдохнуть» желание, а вместе с ним — энергию и силы на его воплощение, заключила Володина.