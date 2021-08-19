Астролог Василиса Володина, одна из ведущих передачи «Давай поженимся!», рассказала, как разным знакам зодиака загадывать желания правильно, чтобы добиться их исполнения.
Эксперт подчеркивает, что просто загадать заветную вещь или событие — недостаточно, желание исполняется эффективнее, когда превращается в цель. Для более успешного достижения этой цели можно прибегнуть к практикам: они свои для каждого знака зодиака.
Например, представители воздушной стихии (Близнецы, Весы и Водолей) любят в красках рассказывать о своих желаниях, но вот энтузиазмом к их воплощению проникаются с трудом. Василиса Володина порекомендовала им ориентироваться на какой-нибудь источник света. Можно купить свечи, лампу или светильник и, зажигая по вечером, мысленно связывать источник со своим желанием, отмечает астролог.
В свою очередь, водные знаки (Рак, Скорпион и Рыбы) не очень хороши в детализации своих сокровенных мечтаний. Карта желаний или предмет, ассоциирующийся с загаданным, поможет абстрактным идеям обрести форму и приблизит их реализацию, убеждена астролог.
Тельцы, Дева и Козерог — знаки земной стихии, им трудно даются фантазии. Эксперт советует представителям «земли» представлять, что они уже обладают желаемым. Говорить о мечте так, будто она сбылась, оказывает на нее положительное влияние и увеличивает шансы осуществления.
Огненные знаки, такие как Овен, Лев и Стрелец, должны выразить свою мечту в письменном виде, а затем медитировать на него, чтобы «вдохнуть» желание, а вместе с ним — энергию и силы на его воплощение, заключила Володина.