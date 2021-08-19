Роспортебнадзор проверил пляжи Петербурга: купаться нельзя

Роспотребнадзор с мая текущего года проводится социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды водных акваторий 24 пляжей. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Роспотребнадзор с мая текущего года проводится социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды водных акваторий 24 пляжей. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Роспотребнадзор по Петербургу проверил пляжи города и пришел к выводу, что что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам. Так, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания.

Сегодня, в четверг, 19 августа, отобрали 312 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга все водные акватории: 1-го Суздальского озера (Верхнее), Выборгский район; 2-го Суздальского озера (Среднее), Выборгский район; 3-го Суздальского озера (Нижнее), Выборгский район; Ольгинского водоема, Выборгский район; Колонистского пруда, Пушкинский район, не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Северной столице.

Также не пригодны для купания акватории: озера Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»); Финского залива (пляжи: «Кронштадтский» Кронштадтский район; «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи»), «Дюны» Курортный район: «Морские Дубки» Приморский район); оз. Безымянное, Красносельский район, р. Ижора (пляжи «Взрослый», «Детский»), Колпинский район.

Употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Управлением с мая текущего года проводится социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды водных акваторий 24 пляжей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге последнее городское озеро, одобренное для купания, забраковали.