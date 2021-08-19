Петербуржец напал с отверткой на забравшую у него кота девушку

В Невском районе Петербурга мужчина с отвёрткой напал на возлюбленную. Причиной конфликта стал кот.

Инцидент произошел в понедельник, 16 августа, во дворе одного из домов на Народной улице. Как сообщил 78.ru, мужчина, чтобы отобрать животное у своей 30-летней сожительницы, несколько раз ударил её отвёрткой в область живота.

Пострадавшую с проникающим ранением желудка, а также с множественными ушибами и ссадинами госпитализировали.

Злоумышленника задержали «горячим следам». Им оказался 30-летний мужчина без определенного мета жительства. Его поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца госпитализировали с ножом в животе после встречи с квартиросъемщиком.