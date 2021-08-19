Петербуржец напал с отверткой на забравшую у него кота девушку

Петербуржец напал с отверткой на забравшую у него кота девушку
Женщину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга мужчина с отвёрткой напал на возлюбленную. Причиной конфликта стал кот.

Инцидент произошел в понедельник, 16 августа, во дворе одного из домов на Народной улице. Как сообщил 78.ru, мужчина, чтобы отобрать животное у своей 30-летней сожительницы, несколько раз ударил её отвёрткой в область живота.

Пострадавшую с проникающим ранением желудка, а также с множественными ушибами и ссадинами госпитализировали.

Злоумышленника задержали «горячим следам». Им оказался 30-летний мужчина без определенного мета жительства. Его поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца госпитализировали с ножом в животе после встречи с квартиросъемщиком.

нападение новости СПб


 

Новости партнеров
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Почему не все заражаются коронавирусом
Почему не все заражаются коронавирусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Партии «Новые люди» добилась регистрации Ольги Герасиной на выборах в Петербурге
В Петербурге похолодает до +8 в ночь на пятницу
Онищенко рассказал, как избежать масштабной эпидемии гриппа
Наркодилера с марихуаной поймали на улице Громова
КСП нашла в Красном Селе бюджетных нарушений на 42 миллиона рублей
Петербуржец напал с отверткой на забравшую у него кота девушку
ВЦИОМ: почти четверть россиян чувствует себя одиноко
Врач назвала методы предотвращения развития деменции