Петербуржца госпитализировали с ножом в животе после встречи с квартиросъемщиком

Конфликт разгорелся в доме 19 на проспекте Космонавтов. Фото: скриншот google.maps

Конфликт разгорелся в доме 19 на проспекте Космонавтов. Фото: скриншот google.maps

В Московском районе Петербурга госпитализировали мужчину после встречи с квартиросъемщиком. Перед этим участники конфликта выпили спиртного.

Инцидент произошел в среду, 18 августа. В 17:35 в отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении у подъезда дома 19 по проспекту Космонавтов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что в съемной квартире указанного дома безработный квартиросъемщик из Удмуртии вонзил нож в арендодателя. Оба мужчины были пьяны.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резанным ранением передней брюшной стенки в тяжелом состоянии.

С места происшествия изъяли нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургской ночлежке между собутыльникам произошла поножовщина.