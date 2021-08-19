Актера Бориса Щербакова госпитализировали

Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали. У него подозревают ковид.

Диагноз не подтвердили, на данный момент актер чувствует себя хорошо. Щербаков отметил, что решение отправиться в больницу он принял сам на всякий случай, так как не исключает ковид. Об этом сообщает РИА «Новости».