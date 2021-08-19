Актера Бориса Щербакова госпитализировали

Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали. У него подозревают ковид.
Диагноз не подтвердили, на данный момент актер чувствует себя хорошо. Щербаков отметил, что решение отправиться в больницу он принял сам на всякий случай, так как не исключает ковид. Об этом сообщает РИА «Новости».
У мужчины ослаб иммунитет, он почувствовал слабость почувствовал, поэтому решил лечь в больницу. Актер испугался за свое здоровье и здоровье своих близких, поэтому сам приехал в 52-ю больницу и сдал ПЦР-тест. Результат оказался отрицательным.
Мужчина отметил, что хочет остаться в медучреждении и поднять иммунитет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена и дочь народного артиста России Владимира Стеклова госпитализированы в детскую больницу с коронавирусом. У их трехлетней дочери Арины болезнь протекает с температурой около 38 градусов и кашлем.