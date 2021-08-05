Жену и дочь актера Стеклова госпитализировали с коронавирусом

Жену и дочь Владимира Стеклова также госпитализировали с коронавирусом. Фото: скриншот Instagram

Жену и дочь Владимира Стеклова также госпитализировали с коронавирусом. Фото: скриншот Instagram

Жена и дочь народного артиста России Владимира Стеклова госпитализированы в детскую больницу с коронавирусом.

Как сообщает Starhit, ссылаясь на слова самой Ирины Стекловой, у их трехлетней дочери Арины болезнь протекает с температурой около 38 градусов и кашлем.

Оказалось, что супруга Стеклова долго не хотела ложиться в больницу. Женщина консультировалась с врачами по видеосвязи.

Однако чуть позже жена актера сделала процедуру компьютерную томографию. Оказалось, что у нее 5% поражение легких с обеих сторон и вирусная пневмония.

Ирина легла вместе с маленькой дочерью в детскую больницу, однако она будет в окружении тех же докторов что и ее муж.

Супруга актера отметила, что сам Владимир Стеклов в данный момент в «красной зоне» ковидного госпиталя, хотя его самочувствие уже улучшилось. Изначально же его увезли с 50% поражением легких и дыхательной недостаточностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 73-летний народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с COVID-19.