Актера Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом

73-летний народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с COVID-19.

Художественный руководитель Московского Современного художественного театра находится в больнице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова директора МСХТ Руслана Банковского.

Доктора говорят, что состояние Стеклова средней тяжести.

«Он госпитализирован вчера, состояние средней тяжести, — заявил Банковский. — Коронавирус».

Директор театра отметил, что Владимир Стеклов почувствовал себя плохо еще 27 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появились подробности госпитализации Боярского с коронавирусом.