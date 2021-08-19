На КАДе у Пулковского шоссе с 23 августа перекроют две полосы

На КАДе у Пулковского шоссе с 23 августа перекроют две полосы
Работы будут проходить в круглосуточном режиме, в две смены. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На дороге КАД на участке между транспортной развязкой на пересечении с Пулковским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») перекроют две полосы движения.

Это произойдет из-за проведения работ по устранению колейности покрытия проезжей части. Так, с 23 августа по 5 сентября этого года перекроют для движения автотранспорта третью и четвертую полосы. По первой и второй полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут проходить в круглосуточном режиме, в две смены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кольцевой Автомобильной дороге Петербурга произошло ДТП с участием велосипедиста. Очевидцы рассказали, что на КАД велосипедист попал под колеса легковушки. При этом водитель двухколесного транспорта двигался во встречном направлении по левой полосе.

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