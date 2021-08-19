В Центральном районе загорелся газ

В Центральном районе загорелся газ
В результате пожара никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пожар произошел в Центральный районе Северной столице.

Сегодня, в четверг, 19 августа, в половине пятого вечера поступила информация о пожаре по ул. Кирочная, д. 17. В семиэтажке на лестничной клетке произошло факельное горение из газовой трубы. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Петербургу.

Через 30 минут пожар устранили. В результате пожара никто не пострадал.

В тушении огня участвовали четыре спецмашины и 17 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реанимация, пожарные и ГАИ примчались к ДТП на проспекте Ветеранов. В Петербурге у торгового центра «Ульянка» автомобиль «БМВ» влетел в «Митсубиси». К месту происшествия были направлены все необходимые службы. В Кировском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, которое «изуродовало» две иномарки.

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