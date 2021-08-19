Стрелка со Сенной площади заключили под стражу

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Суд в Петербурге отправил под стражу Джовхара Чилиева, подозреваемого в хулиганской стрельбе на Сенной площади.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, инцидент произошел в ночь на 18 августа у дома 2 по Сенной площади. Дознание считает, что Чилиев не менее двух раз выстрелил в сторону потерпевшего. Стрелял он из травматического пистолета МР80-13Т. Мужчина получил огнестрельные ранения пальца левой руки и груди.

В тот же день его задержали, но обвинение еще не предъявлялось. Суд заключил Чилиева под стражу до 16 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в отношении мужчины, открывшего стрельбу из-за девушки на Сенной, возбудили дело. Как выяснили полицейские, конфликт произошел из-за девушки.