На Композиторов сгорела трехкомнатная квартира, пожар тушили полчаса

На Композиторов сгорела трехкомнатная квартира, пожар тушили полчаса
Спасатели потушили пожар. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

В Выборгском районе Петербурга сегодня вечером начался квартирный пожар в жилом девятиэтажном доме. Предварительно, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. Оперативные службы получили информацию о пожаре в 22 часа 40 минут. Очевидцы вызвали пожарных к дому №33/5 по улице Композиторов.

В девятиэтажном доме загорелась трехкомнатная квартира. Огонь охватил обстановку на площади 50 квадратных метров. Пожар ликвидировали ровно за полчаса.

В тушении пожара участвовали 19 человек личного состава от МЧС и четыре специальных машины.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Сведения об этом не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе загорелся газ.

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