Фуру с 290 кг наркотика остановили на границе Ленобласти и Эстонии

Фуру с 290 кг наркотика остановили на границе Ленобласти и Эстонии
В топливном баке нашли тайник. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Таможенники не пустили в Россию грузовик с 290 кг растительного наркотика. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Фуру с гашишем остановили на автомобильном пункте пропуска «Ивангород», находящемся на границе Ленобласти с Эстонией. Автомобиль следовал в Петербург. По документам, в нем перевозились пластиковые крышки, произведенные в Польше. Однако инспекторам удалось выяснить, что в машине есть и другой, запрещенный груз.

В топливном баке нашли тайник, внутри которого лежали 34 брикета весом по 5 и 10 кг. В них находилось пластичное вещество коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш.

Всего в грузовике нашли 290 кг наркотика. Стоимость партии оценивается более чем в 230 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шесть человек осудили за производство 260 кг наркотиков в Ленобласти.

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