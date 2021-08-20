В Петербурге ожидается до 20 градусов тепла в пятницу

В Петербурге ожидается до 20 градусов тепла в пятницу
В Петербург придут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пятницу, 20 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация будет определяться южной периферией циклона, центр которого окажется над Кольским полуостровом. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели ожидаются чуть ниже положенных по климату значений», — сообщил синоптик.

Температура воздуха ожидается на уровне +18…+20 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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