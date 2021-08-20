В Ленобласти назвали стоимость прививки от ковида для мигрантов

В комздраве Петербурга отметили, что для граждан России прививка по-прежнему бесплатна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В комздраве Петербурга отметили, что для граждан России прививка по-прежнему бесплатна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Ленобласть ждет поставку вакцины от ковида «Спутник Лайт» для мигрантов.

Комздрав по Петербургу заверил, что препарат поступит на следующей неделе. Об этом сообщает 78.ru.

Вакцинироваться можно будет во всех пунктах вакцинации Ленинградской области. Сейчас их открыто 111 штук. Цена прививки для мигрантов будет около 2,3 тысяч рублей.

В комитете отметили, что для граждан России прививка по-прежнему бесплатна, так как она входит в перечень услуг по полису ОМС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса. За первый день прививку сделали 300 иностранцев. В Петербурге работают около 300 тысяч иностранцев, а в целом проживают порядка 400 тысяч. Прививочную кампанию проводит Санкт-Петербургское Агентство медицинского туризма.