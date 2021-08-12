В Петербурге первых 300 мигрантов привили от коронавируса

В Петербурге первых 300 мигрантов привили от коронавируса
В Петербурге начали прививать мигрантов. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Северной столице началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса. За первый день прививку сделали 300 иностранцев.

Как сообщили в Смольном, на сегодняшний день в Петербурге работают около 300 тысяч иностранцев, а в целом проживают порядка 400 тысяч.

Прививочную кампанию проводит Санкт-Петербургское Агентство медицинского туризма. С запросом на вакцинацию мигрантов обратились уже больше тысячи работодателей. Привиться хотят 60 тысяч иностранных рабочих.

Сегодня, 12 августа, прививку сделали первые 300 мигрантов. Город располагает всеми ресурсами, чтобы вакцинировать всех мигрантов до конца года, если они захотят.

Трудовые мигранты могут привиться за счет работодателя, либо за свои деньги. Иностранцев вакцинируют препаратом «Спутник лайт». Подготовлено более 41 тысячи комплектов доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вакцинированы 60% работников транспортной отрасли.

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