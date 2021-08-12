В Петербурге вакцинированы 60% работников транспортной отрасли

Вакцинация работников предприятий транспортного комплекса Петербурга достигла 64%, сообщили в Смольном 12 августа.

Губернатор Александр Беглов отметил, что на работниках транспортной отрасли лежит особая ответственность, ведь ее услугами пользуются миллионы горожан. Перевозки должны быть безопасными, в том числе и в эпидемическом плане.

Для вакцинации работников государственных организаций транспортного блока организована работа прививочных бригад от Городского центра медицинской профилактики.

Также в городе прививают водителей такси. В частности, в ТРЦ «Заневский каскад» организовали вакцинацию для водителей «СитиМобила». Они могут привиться вакциной «Спутник лайт».

Компания «Яндекс» для своих работников разместила на картах метки с указанием пунктов вакцинации. Они могут сделать прививку по пути следования.

С 15 октября не менее 80% водителей такси должны быть привиты от коронавируса. За нарушение требований гражданским лицам грозит штраф от 30 тысяч рублей, а юридическим — до 300 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти коронавирусом заразились 0,9% привитых.