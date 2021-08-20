Украл «Нутеллу», кофе и авокадо. Мигрант угрожал ножом в «Пятерочке»

Всего мужчина набрал товаров на сумму 1 487 рублей. Фото: Pixabay

Всего мужчина набрал товаров на сумму 1 487 рублей. Фото: Pixabay

Полиция Петербурга задержала 24-летнего безработного гражданина Кыргызстана. Его обвиняют в разбое по Выборгскому району.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru в полицию поступило сообщение, что в магазине «Пятерочка» (СПб, Удельный пр. д.17) покупатель на вид около 28 лет угрожал сотрудникам магазина ножом.

Неизвестный мужчина вошел в магазин «Пятерочка», взял со стеллажа две пасты «Нутелла», четыре пачки кофе «Якобс Монарх», одну штуку авокадо и стал угрожать ножом директору магазина и менеджеру по безопасности. Затем скрылся с места скрылся.

Всего мужчина набрал товаров на сумму 1 487 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, угрожая ножом, украл водку из «Пятерочки». Полиция Северной столицы задержала 30-летнего мужчину за разбой. Ранее в полицию Колпинского района обратился менеджер по безопасности магазина «Пятерочка».