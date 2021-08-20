Большая часть сотрудников сферы услуг в Петербурге хочет поставить прививку

Большая часть сотрудников сферы услуг в Петербурге хочет поставить прививку
Почти половина работающих в сфере услуг жителей Петербурга вакцинировались, чтобы не остаться без работы. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Большая часть сотрудников сферы услуг в Северной столице планируют вакцинироваться от ковида. Об этом заявляют специалисты сервиса SuperJob.

На данный момент 65% работников этой сферы хотят сделать прививку. Из них 16% сами пришли к такому решению. Почти половина работающих в сфере услуг жителей Петербурга вакцинировались, чтобы не остаться без работы. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

35% работников этой сферы не хотят вакцинироваться от ковида даже под угрозой увольнения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть ждет поставку вакцины от ковида «Спутник Лайт» для мигрантов. Комздрав по Петербургу заверил, что препарат поступит на следующей неделе. Вакцинироваться можно будет во всех пунктах вакцинации Ленинградской области. Сейчас их открыто 111 штук. Во сколько прививка от ковид обойдется мигрантам?

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