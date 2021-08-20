За три удара ножом 3,5 года условно: Невский суд освободил петербуржца

Невский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Фото: pixabay

Невский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Фото: pixabay

В Петербурге Невский районный суд огласил приговор в отношении Дениса Кальницкого. Мужчина нанес ножом гражданину три удара в грудь и голову, однако за свое правонарушение получил условный срок на 3,5 года.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов 20 августа, изначально Кальницкому вменяли «Покушение на убийство», но суд переквалифицировал действия мужчины на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга».

Суд определил, что в прошлом году, 29 сентября, у Кальницкого в квартире по Октябрьской набережной дома 98 корпуса 1 случилась ссора с потерпевшим, в результате которой первый умышленно ударил пострадавшего не менее трех раз ножом в грудь и голову. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Денис Кальницкий получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Его освободили из-под стражи в зале суда немедленно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксист со знакомым ограбили мужчину, угрожая ножом в Петербурге.