Таксист со знакомым ограбили мужчину, угрожая ножом в Петербурге

В Петербурге правоохранители разыскивают двоих мужчин, которые, угрожая ножом, обокрали мужчину.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 августа, днем, в полицию обратился 34-летний уроженец Мурманской области. Он рассказал, что с ним случилось днем ранее.

Оказалось, что гостя Петербурга таксист и его знакомый ограбили, забрав золотые часы и дорогостоящий телефон. Общая сумма материального ущерба составила 57 тыс. рублей.

Позднее выяснилось, что житель Мурманской области вызвал такси. Приехал водитель за рулем «БМВ». Затем последний предложил своему пассажиру расплатиться, когда того еще не довезли до конечного адреса. Мужчина отказался. Тогда таксист повез его на проспект Большевиков к дому 13 корпуса 1. Там к ним подошел неизвестный. Мужчина вместе с водителем стали требовать от заявителя 5 тыс. рублей. После отказа неизвестные достали предмет, похожий на нож, и, угрожая заявителю, отобрали наручные часы, мобильный телефон и с места преступления скрылись.

У нападавших мужчин кавказский тип лица. Одному из них около 20-25 лет. Его рост около 180 сантиметров. Одет был в белую рубашку, синие брюки и черные туфли.

Второму же было около 30-35 лет. Рост примерно 170-175 сантиметров и длинная борода. На нем была надета темная футболка, темные спортивные штаны и кроссовки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали разбойника, который вырвал сумку и брызнул из баллончика в женщину.