В Петербурге задержали разбойника: вырвал сумку и брызнул из баллончика

В Петербурге в Невском районе города задержали гражданина Узбекистана, его подозревают в разбое.

Как стало известно Gazeta SPb.ru, еще 7 августа сообщалось, что у мужчины на улице Кибальчича попросила помощи некая женщина. Она объяснила, что в кафе «Водопад» на нее напали.

Злоумышленник выхватил из рук сумку с документами и деньгами и брызнул пострадавшей в лицо из газового баллончика.

Оказалось, что на 38-летнюю женщину напали на улице Седова у дома 138. У нее украли 2500 рублей, банковские карты, ключи от квартиры, пропуск и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 29, 5 тыс. рублей.

Уже 11 августа был задержан подозреваемый на Рабфаковском переулке. Им оказался 23-летний гражданин Узбекистана. Молодой человек не имеет места регистрации и места жительства на территории Петербурга и Ленинградской области. Похищенное изъято не было. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщине-воровке, прыснувшей перцовкой полицейскому, дали восемь лет.