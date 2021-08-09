Женщине-воровке, прыснувшей перцовкой полицейскому, дали восемь лет

Суд признал собранные следственными органами Следственного комитета РФ доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении 31- летней женщины. Ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.162 УК РФ (разбой), ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Обвиняемая днём 6 февраля 2020 года, путём обмана, под предлогом необходимости проверки счетчиков электроэнергии проникла в квартиру по улице Матроса Железняка. Она хотела обворовать 84-летнего и 83-летнюю супругов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Находясь в квартире, она напала на них. Высказывая угрозы применения насилия, она украла деньги в размере 30 тысяч рублей и скрылась с места происшествия.

Кроме того она, в этот же день, находясь у дома 7 по улице Матроса Железняка, в ответ на законные требования полицейского предъявить документы, она распылила перцовый газ из баллончика. Так, женщина причинила химический ожог глаз.

Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении мужчины, проникшего в детский сад.