Владимир Путин надеется, что Афганистан не развалится

Владимир Путин надеется, что Афганистан не развалится
Президент РФ Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель. Фото: скрин трансляции

В Москве после переговоров состоялась пресс-конференция лидера России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как сообщается на сайте президента России, для Меркель визит в РФ в качестве главы Германии — последний. В сентябре она планирует покинуть пост Федерального канцлера.

Путин и Меркель обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане. «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран) в настоящий момент взял под контроль почти всю страну. Здесь важно, по словам Путина, не допустить развала Афганского государства.

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим «лекалам», не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — заявил президент РФ.

Владимир Путин надеется, что обещания талибов (движение запрещено в РФ как террористическое) будут ими исполнены. Ведь они заявили о завершении боевых действий, приступили к наведению порядков, а также пообещали, что местные жители и иностранные дипмиссии будут в безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин вручил награды более 250 медикам за вклад в борьбу с COVID.

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