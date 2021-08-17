Путин вручил награды более 250 медикам за вклад в борьбу с COVID

Указ о присвоении наград имеется на портале правовой информации. Фото: комитет по здравоохранению

Указ о присвоении наград имеется на портале правовой информации. Фото: комитет по здравоохранению

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации медработников за борьбу с COVID-19.

Указ о присвоении наград имеется на портале правовой информации. Восемь врачей были награждены главой государства посмертно.

Среди наград — орден Пирогова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Луки Крымского, орден Александра Невского, а также почетные звания «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении более 46 миллиардов рублей на дальнейшие спецвыплаты медикам, которые помогают людям с ковидом.