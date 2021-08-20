В Петербурге из-за ливней на выходных будут дежурить 35 бригад Водоканала

В Петербурге из-за дождливых выходных будут дежурить 35 аварийных бригад ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», которые будут держать на особом контроле наиболее уязвимые к подтоплениями адреса.

В городе будут чистить ливневые канализации от постороннего мусора, который может помешать потоку воды, уменьшат уровень стоков в тоннельных коллекторах, а на очистных сооружениях включат дополнительные насосы.

Как сообщила пресс-служба предприятия, уже традиционно компактную насосную станцию поставили на Парашютной улице. Такие же агрегаты смонтированы на Пулковском шоссе, 15, и в Ломоносове на Привокзальной площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20 августа спасатели предупредили жителей Петербурга о грозах.