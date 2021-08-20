МЧС предупреждает: на Петербург идет гроза

МЧС предупреждает: на Петербург идет гроза
МЧС сообщает, что в некоторых районах Петербурга случатся грозы. Фото: pixabay

Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий 20 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по области, ссылаясь на информацию от ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, сегодня вечером, 20 августа, примерно с 17:00 до 20:00 ожидаются грозы. Однако непогода случится лишь в некоторых районах города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 20 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Петербуржцев ждут сегодня кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается на уровне +18…+20 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе.

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