Дождливая и прохладная погода ожидает петербуржцев в выходные

В ближайшие выходные в Северной столице сохранится облачная погода с осадками. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, в ночь на 21 августа температура в городе опустится до +12…+14 градусов, днем поднимется до +17…+19. Днем передают осадки, ветер южный, юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет мало меняться. Не обойдется без гроз.

Ночью 22 августа в городе обещают также +11…+13 градусов, а днем воздух прогреется только до +17…+19. Ночью и днем пройдут небольшие осадки, ветер подует юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге из-за дождливых выходных будут дежурить 35 аварийных бригад ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», которые будут держать на особом контроле наиболее уязвимые к подтоплениями адреса.