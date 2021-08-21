Во Всеволожском районе задержан мужчина за сбыт психотропных веществ

Сотрудниками полиции задержан мужчина, который осуществлял, сбыт психотропных веществ на территории Всеволожского района.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 19 августа у дома 6 по улице Арсенальная деревни Новое Девяткино Всеволожского района был задержан мужчина 1986 года рождения, который осуществлял сбыт психотропных веществ на территории Всеволожского района.

Сотрудниками полиции задержан мужчина, который осуществлял, сбыт психотропных веществ на территории Всеволожского района.

В ходе проведения обыска по месту проживания мужчины было обнаружено и изъято более полкилограмма наркотического вещества. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Северной столицы взяла под стражу распространителя наркотиков, который подозревается в развозе экстази на «Мерседесе».