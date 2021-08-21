Поймали двоих из семи преступников, сбежавших из психушки в Бурятии

Полиция ввела план "Сирена" из-за того, что преступники сбежали из психдиспансера в Бурятии. Фото: pixabay

Полиция ввела план "Сирена" из-за того, что преступники сбежали из психдиспансера в Бурятии. Фото: pixabay

В Бурятии из психоневрологического диспансера сбежали семеро осужденных, двоих из них удалось поймать.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа, из информации пресс-службы правительства региона.

Двое «беглых зайцев» попались на выходе из Новой Бряни.

Ранее стало известно, что семеро осужденных бежали из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии 21 августа. Из ориентировок стало ясно, что ищут мужчин в возрасте от 22 лет до 42 лет.

Шестеро из них осудили по разным статьям, в их числе кража, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Их направили на принудительное лечение. При этом один сбежавший инвалид второй группы.

Из-за побега пришлось разработать оперативный план «Сирена», которые предусматривает задержание особо опасных преступников. Его ввели в Улан-Удэ и в четырех районах Бурятии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция ищет двух братьев, сбежавших в Выборге из зала суда через окно.