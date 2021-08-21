В Ленобласти у поселка нашли мину: огородили, но убирать не торопятся

Службы огородили мину, но не убрали ее. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Службы огородили мину, но не убрали ее. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Ленинградской области в Ломоносовском районе дорожные работы закончились обнаружением бомбы, которую вот уже третий день никак не уберут с места находки.

Как сообщает 78.ru, в четверг, 19 августа во время дорожных работ нашли мину. Однако жители коттеджного поселка, рядом с которым был найден опасный предмет, продолжают быть обеспокоенными.

Потому как специальные службы огородили мину, но убирать снаряд не торопятся.

На видеозаписи заметно, что нет никакой сложности в том, чтобы подойти максимально близко к взрывоопасному предмету.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что взрывотехники обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в подвале дома в Колпино. Прибывшие на место специалисты установили, что это граната Ф-1 без части запала, в состоянии коррозии.