В Ленобласти прогнозируют сильнейшие туманы

В Ленобласти прогнозируют сильнейшие туманы
Синоптики прогнозируют туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В ночь на воскресенье, 22 августа, в Ленинградской области ожидается туман. Автомобилистам и пешеходам следует быть особенно осторожными.

Примерно с 22:00 21 августа и до 01:00 22 августа на территории региона ожидаются туманы с видимостью 500 метров и меньше,сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предстоящей ночью туман накроет и Петербург. Начиная с 00:03 часов в городе местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть туман


 

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