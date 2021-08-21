В Ленобласти прогнозируют сильнейшие туманы

В ночь на воскресенье, 22 августа, в Ленинградской области ожидается туман. Автомобилистам и пешеходам следует быть особенно осторожными.

Примерно с 22:00 21 августа и до 01:00 22 августа на территории региона ожидаются туманы с видимостью 500 метров и меньше,сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предстоящей ночью туман накроет и Петербург. Начиная с 00:03 часов в городе местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее.