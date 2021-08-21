В ночь на воскресенье Петербург накроет туман

Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий предстоящей ночью.

Так, в воскресенье, 22 августа, начиная с 00:03 часов в городе местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В связи с неблагоприятным прогнозом может увеличиться число ДТП, авиапроисшествий, могут задержать рейсы. Также возрастает риск аварий на железнодорожном транспорте и водных объектах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в городе на Неве прогнозируют и днем, и ночью кратковременные дожди. Прояснений синоптики не обещают. Ночью температура воздуха продолжает немного опускаться и составит +11…+13 градусов.