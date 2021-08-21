В воскресенье в Петербурге будет дождливо

В воскресенье в Петербурге будет дождливо
К счастью, дожди обещают быть кратковременными. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 21 августа, в городе на Неве прогнозируют и днем, и ночью кратковременные дожди. Прояснений синоптики не обещают.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что ветер в Северной столице ночью ожидается юго-западный, западный, днем же он также будет западным и северо-западный умеренным.

Ночью температура воздуха продолжает немного опускаться и составит +11…+13 градусов. Днем же будет немного теплее, градусники покажут +17…+19 градусов.

В темное время суток атмосферное давление меняться не будет. А вот днем начнет чуть-чуть повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу, 21 августа, в Петербурге ожидаются дождь и гроза. Небо над городом затянут облака, пройдут дожди, которые будут сопровождаться раскатами грома. В Северной столице станет прохладнее. Днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов.

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