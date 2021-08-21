В Петербург придут похолодание и дожди

В субботу, 21 августа, в Петербурге ожидаются дождь и гроза.

Сегодня синоптическую ситуацию будет определять небольшой циклон с центром над Карелией. Об этом сообщили ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Небо над городом затянут облака, пройдут дожди, которые будут сопровождаться раскатами грома. В Северной столице станет прохладнее. Днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов.

Ветер юго-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

По словам синоптиков, в последующие три дня петербуржцев ждет дождливая погода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.