На Петроградской набережной легковушка сбила велосипедиста

На Петроградской набережной велосипедист угодил под колеса легкового автомобиля.

Телеканал 78.ru опубликовал видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что молодой человек едет по проезжей части.

В этом момент его сбивает легковушка. От удара велосипедиста откинуло в сторону. Информация о пострадавшем уточняется. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области два подростка на на скутере попали под колеса легкового автомобиля. При этом водитель легковушки с места происшествия скрылся.