Два подростка на скутере попали под колеса машины

Два подростка на скутере попали под колеса машины
Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области два подростка на на скутере попали под колеса легкового автомобиля. При этом водитель легковушки с места происшествия скрылся.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 20 августа, в Волосовском районе произошло ДТП. Как сообщает телеканал 78, авария произошла неподалеку от деревни Волна, на 86-м километре дороги «Толмачево-Нарва».

Водитель врезался в скутер, который управлял 15-летний подросток, сзади которого сидел 14-летний пассажир. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Маршала Жукова произошло массовое ДТП, в результате которого стал общественный транспорт.

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