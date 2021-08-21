Два подростка на скутере попали под колеса машины

В Ленинградской области два подростка на на скутере попали под колеса легкового автомобиля. При этом водитель легковушки с места происшествия скрылся.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 20 августа, в Волосовском районе произошло ДТП. Как сообщает телеканал 78, авария произошла неподалеку от деревни Волна, на 86-м километре дороги «Толмачево-Нарва».

Водитель врезался в скутер, который управлял 15-летний подросток, сзади которого сидел 14-летний пассажир. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Маршала Жукова произошло массовое ДТП, в результате которого стал общественный транспорт.