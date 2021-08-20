Автобусы встали из-за массового ДТП на Народного Ополчения

На пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Маршала Жукова произошло массовое ДТП, в результате которого стал общественный транспорт.
Дорожный инцидент случился в пятницу, 20 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Столкнулись Мазда и Хэнде , досталось и Шевроле Крузу. Автобусы встали, проехать не могу», — написал автор записи.
На кадрах видно, что машины получили значительные повреждения. Транспортные средства почти полностью перегородили проезд на перекрестке.
Информация о состоянии автомобилистов не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фура слетала в кювет на Волхонском шоссе.