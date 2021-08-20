Фура слетала в кювет на Волхонском шоссе

ДТП на Волхонском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Волхонском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Волхонском шоссе произошло ДТП с участием фуры. Большегруз слетел в кювет.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 20 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Напротив главного входа на Южное кладбище», — уточнил место ДТП автор записи.

На кадрах видно, что фура полностью оказалась за пределами проезжей части. Кабину транспортного средства развернуло в обратную сторону.

Причины происшествия и информация о состоянии водителя не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два каршеринга устроили массовое ДТП на КАД.