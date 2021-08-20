Два каршеринга устроили массовое ДТП на КАД

Два каршеринга устроили массовое ДТП на КАД
ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло на КАД. В этот раз арендованные машины собрали массовую аварию.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 20 августа, неподалеку от развязки КАД с Ропшинским шоссе. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, началось все со столкновения каршеринговой KIA и Toyota. Арендный автомобиль врезался в заднюю часть иномарки на 43-м километре внешнего кольца КАД.

Пока автомобилисты ждали инспекторов ГИБДД, в них врезалась еще одна арендованная машина KIA и микроавтобус. В результате участников первой аварии развернуло на 180 градусов, у Toyota сильно повреждена задняя часть.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг снес светофор и уехал на эвакуаторе на Юрия Гагарина.

дтп каршеринг новости СПб


 

Новости партнеров
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Два каршеринга устроили массовое ДТП на КАД
Горожане обходят «Ниссан», вылетевший на тротуар на Невском
Мурашко раскрыл число привившихся от COVID россиян
Россия и Германия хотят, чтобы на Донбасс вернулся мир и покой
Владимир Путин надеется, что Афганистан не развалится
Сама подала голос: годовалую малышку нашли спустя 4 дня под Смоленском
28,6 тыс. абитуриентов поступили на бюджет в петербургские вузы
В пятницу петербуржцы застряли в семибалльных пробках