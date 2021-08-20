Два каршеринга устроили массовое ДТП на КАД

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло на КАД. В этот раз арендованные машины собрали массовую аварию.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 20 августа, неподалеку от развязки КАД с Ропшинским шоссе. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, началось все со столкновения каршеринговой KIA и Toyota. Арендный автомобиль врезался в заднюю часть иномарки на 43-м километре внешнего кольца КАД.

Пока автомобилисты ждали инспекторов ГИБДД, в них врезалась еще одна арендованная машина KIA и микроавтобус. В результате участников первой аварии развернуло на 180 градусов, у Toyota сильно повреждена задняя часть.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг снес светофор и уехал на эвакуаторе на Юрия Гагарина.