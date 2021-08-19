Каршеринг снес светофор и уехал на эвакуаторе на Юрия Гагарина

В Московском районе Петербурга ночью каршеринговый автомобиль протаранил светофор. Дальше транспорт проследовал на эвакуаторе.

Дорожный инцидент случился в четверг, 19 августа, на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Кузнецовской улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, каршеринг компании «Делимобиль» протаранил светофор. После водитель легковушки остался на месте ДТП и ожидал полицейских. Светофор от столкновения с машиной не пострадал и продолжает работать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине водитель каршеринга устроил ДТП и сбежал. По словам очевидцев, водитель арендованной машины зацепил иномарку, снес столб, после чего бросил автомобиль и скрылся.