Каршеринг снес светофор и уехал на эвакуаторе на Юрия Гагарина

Каршеринг снес светофор и уехал на эвакуаторе на Юрия Гагарина
Каршеринг эвакуировали. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Московском районе Петербурга ночью каршеринговый автомобиль протаранил светофор. Дальше транспорт проследовал на эвакуаторе.

Дорожный инцидент случился в четверг, 19 августа, на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Кузнецовской улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, каршеринг компании «Делимобиль» протаранил светофор. После водитель легковушки остался на месте ДТП и ожидал полицейских. Светофор от столкновения с машиной не пострадал и продолжает работать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине водитель каршеринга устроил ДТП и сбежал. По словам очевидцев, водитель арендованной машины зацепил иномарку, снес столб, после чего бросил автомобиль и скрылся.

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