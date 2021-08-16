В Пушкине водитель каршеринга устроил ДТП и сбежал

Очередной дорожный инцидент произошел с участием каршеринга.

На этот раз клиент каршеринг-сервиса решил удивить жителей Пушкина.

Утром 16 августа местные жители заметили брошенный автомобиль на Ленинградской улице, 85/12. По словам очевидцев, водитель арендованной машины зацепил иномарку, снес столб, после чего бросил автомобиль и скрылся.

«В городе Пушкине, 6.22 утра. Каршеринг зацепил иномарку на Ленинградской улице 85/12. Далее снес столб на Шишкова и покинул автомобиль», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидец обвинил в ДТП на Светлановском выключенный светофор.