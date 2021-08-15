Очевидец обвинил в ДТП на Светлановском выключенный светофор

На Светлановском проспекте в результате ДТП "Хендай" отбросило в сторону. "Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Светлановском проспекте в результате ДТП "Хендай" отбросило в сторону. "Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Выборгском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором очевидец обвинил неработающий светофор.

Как сообщается в воскресенье, 15 августа, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурге», авария случилась на перекрестке Светлановского и Луначарского проспектов. По словам человека, который сфотографировал происходящее, «это результат ремонта или обслуживания светофора».

В комментариях пользователи поспешили разубедить очевидца.

Водители считают, что «Хендай Солярис» И «Рено Логан» не смогли разъехаться вовсе не из-за выключенного светофора. Горожане винили невнимательность водителей участников аварии, а также несоблюдение правил дорожного движения.

Однако установление причин произошедшего уже ничего не меняет. Серый «Логан» сильно повредил переднюю часть. И в данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель легковушки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лобовое ДТП произошло на перекрестке Стародеревенской и Богатырского.