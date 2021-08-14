Лобовое ДТП произошло на перекрестке Стародеревенской и Богатырского

На перекрестке Стародеревенской и Богатырского проспекта столкнулись две иномарки. Машины сильно пострадали.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 14 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобиль марки Kia Ceed двигался по прямой, когда Hyundai Tucson поворачивал налево. Судя по фотографиям, оба автомобиля сильно помяты.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел в кювет после неудачного обгона на Ропшинском шоссе.