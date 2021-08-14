Автомобиль вылетел в кювет после неудачного обгона на Ропшинском шоссе

Место ДТП на Ропшинском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Место ДТП на Ропшинском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Ропшинском шоссе легковушка вылетела в кювет после неудачного обгона. Пострадала девушка.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 14 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что у легкового авто разбилось лобовое стекло и сработали подушки безопасности.

«Неудачный обгон на Ропшинском шоссе, все живы. Девушка немного пострадала», — написал автор записи.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом легковушка и «Газель» улетели в кювет. В результате происшествия пострадали два человека, которые находились в легковушке. Их госпитализировали.