Под Петербургом легковушка и «Газель» улетели в кювет

Дорожный инцидент случился на автодороге около поворота на поселок Гладкое. Фото: vk.com/acclo

Дорожный инцидент случился на автодороге около поворота на поселок Гладкое. Фото: vk.com/acclo

В Тосненском районе Ленобласти в субботу, 14 августа, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и «Газели».

Дорожный инцидент случился на автодороге около поворота на поселок Гладкое.

По предварительной информации, автомобиль марки Volkswagen и «Газель» столкнулись и из-за силы удара улетели в кюветы.

В результате происшествия пострадали два человека, которые находились в легковушке. Их госпитализировали.

«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно оказали помощь пострадавшим и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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