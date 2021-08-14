Под Петербургом легковушка и «Газель» улетели в кювет

Под Петербургом легковушка и «Газель» улетели в кювет
Дорожный инцидент случился на автодороге около поворота на поселок Гладкое. Фото: vk.com/acclo

В Тосненском районе Ленобласти в субботу, 14 августа, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и «Газели».

Дорожный инцидент случился на автодороге около поворота на поселок Гладкое.

По предварительной информации, автомобиль марки Volkswagen и «Газель» столкнулись и из-за силы удара улетели в кюветы.

В результате происшествия пострадали два человека, которые находились в легковушке. Их госпитализировали.

«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно оказали помощь пострадавшим и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг влетел в BMW на Невском проспекте. Арендованная машина при этом получила значительные повреждения: вся передняя часть автомобиля оказалась «в мясо».

авария дтп Тосненский район


 

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