В Старой Ладоге состоялось торжественное поднятие флага России

В Ленобласти, как и во всех российских регионах 22 августа празднуют День флага России.

В этом году центром празднования стала одна из древних столиц Руси — Старая Ладога, где уже торжественно подняли флаг РФ.

На фоне были слышны залпы фейерверков и гимн страны, сообщает Online47.

«Мы все с вами участники одной команды, которые неравнодушными готовы своим трудом делать все на благо региона. Всем вам здоровья, России — процветания, с праздником», — сказал на празднике губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Старая Ладога получила символ столицы «Серебряного ожерелья России». На торжественной церемонии глава Волховского района Алексей Брицун получил знак «Столица Серебряного ожерелья России».