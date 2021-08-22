В Омске пьяный мужчина убил девушку-инвалида

В Омске пьяный мужчина убил девушку-инвалида
Суд на два месяца арестовал обвиняемого. Фото: pixabay

Кировский районный суд города Омска отправил под арест на два месяца местного жителя. Он обвиняется в убийстве девушки-инвалида, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, у 21-летнего молодого человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с 22-летней знакомой. В результате подозреваемый с ножом напал на девушку с инвалидностью. Нападавший нанес жертве не менее 57 ножевых ранений. От полученных ножевых ранений девушка скончалась на месте происшествия.

Известно, что ранее фигурант дела неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление и преступление против жизни и здоровья.

Отмечается, что постоянного источника дохода у злоумышленника нет.

Погибшая не могла передвигаться без инвалидной коляски и помощи посторонних людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга мужчина с отвёрткой напал на возлюбленную. Причиной конфликта стал кот. Инцидент произошел в понедельник, 16 августа, во дворе одного из домов на Народной улице.

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