В Красносельском районе мужчина домогался 6-летней девочки

В Красносельском районе мужчина домогался 6-летней девочки
В гостях находился житель Ставропольского края, с которым девочка играла. Фото: Pixabay

Полиция Петербурга «по горячим следам» по подозрению в совершении преступления сексуального характера задержала 50-летнего мужчину.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, из Детской городской больницы № 5 поступила телефонограмма о том, что накануне доставили несовершеннолетнюю 6-летнюю девочку с диагнозом «данных за острую гинекологическую патологию нет». Она рассказала, что накануне в 13:00 по месту жительства мужчина трогал область ее половых органов.

Установлено, что в гостях находился житель Ставропольского края, с которым девочка играла, а позже призналась, что он ее трогал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове у шиномонтажки мужчина домогался девушки. В полицию обратилась 20-летняя неработающая девушка. Она сообщила, что находясь в сервисе шиномонтажа «BLACK BOX».

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