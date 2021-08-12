На Васильевском острове у шиномонтажки мужчина домогался девушки

Полиция Василеостровского района задержала мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию обратилась 20-летняя неработающая девушка. Она сообщила, что находясь в сервисе шиномонтажа «BLACK BOX», расположенного на территории ООО «Прогресс» (СПб, ВО, 26 Линия дом 3), малознакомый мужчина домогался ее.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан подозреваемый в изнасиловании девушки-юриста на Дачном. В Петербурге,10 августа, в 23:00, по проспекту Ветеранов у дома 93 «по горячим следам» был задержан подозреваемый в изнасиловании жительницы Северной столицы. Им оказался 33-летний неработающий мужчина. 10 августа, неизвестный мужчина избил и изнасиловал молодую петербурженку, работающую юристом, в Кировском районе.