Задержан подозреваемый в изнасиловании девушки-юриста на Дачном

В Петербурге,10 августа, в 23:00, по проспекту Ветеранов у дома 93 «по горячим следам» был задержан подозреваемый в изнасиловании жительницы Северной столицы. Им оказался 33-летний неработающий мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа, неизвестный мужчина избил и изнасиловал молодую петербурженку, работающую юристом, в Кировском районе города. Тогда ночью полицию вызвал знакомый потерпевшей. Он рассказал, что неизвестный изнасиловал 23-летнюю девушку у дома 19/5 по Дачному проспекту.

Полицейские установили, что все произошло в период с 23:50 воскресенья до 1:30 понедельника. Неизвестный мужчина представился Бойцовым Алексеем и нанес потерпевшей не менее трех раз ударил кулаком по голове, а после изнасиловал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино изнасиловали 22-летнюю девушку.